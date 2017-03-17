بالصور.. رئيس حي الضواحي: استمرار هدم المنازل العشوائية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن السعيد رخا، رئيس حي الضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن استكمال أعمال هدم وإزالة المنازل العشوائية بمنطقة القابوطى، عقب حصول أصحابها على أحقيات في قطع أراض بديلة بالمنطقة.

وأشار "رخا"، في تصريحات صحفية، إلى أن أعمال الهدم التي جرت في البلوك رقم 6 تأتى لتمكين أصحاب الأحقيات الحاصلين على قطع أراضي بديلة من الحفر والاستعداد للبناء على هذه الأراضي، بالإضافة إلي فتح الشوارع الرئيسية بالمنطقة وإزالة كافة المنازل العشوائية بها، وتغيير معالم المنطقة العشوائية إلى منطقة حضارية بعد أعمال التطوير التي تمت على مدى الشهور السابقة.

يشار إلي أن إدارة الإشغالات بحي الضواحى برئاسة السيد قاسم، مدير إدارة الإشغالات بالحى ومسئول الإزالات بلجنة تطوير القابوطى، هدمت وأزالت عدد من المنازل بالمنطقة للتمكين لأصحاب الأحقيات من البناء فوقها وفتح الشوارع المغلقة لإحداث سيولة مرورية بها.