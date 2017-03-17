عامل يسكب بنزين على زوجته ويشعل فيها النيران بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أشعل عامل بمنطقة المنشية، بمركز كفرالدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، النيران في جسد زوجته بعد سكب الجاز عليها متسببا في إصابتها بحروق شديدة بجميع أنحاء جسدها ، بسبب خلافات زوجية بينهما.

تبلغ من جيران المجنى عليها "أمينة. ر" 28 عاما - ربة منزل يفيد إصابتها بحروق داخل شقتها، بالانتقال عثر عليها داخل منزلها في حالة سيئة، مصابة بحروق متفرقة بالجسد، و تم نقلها إلي المستشفى العام.

تبين أن وراء الواقعة زوجها "أ.ع .ط" 49 عاما، بسبب خلافات زوجية بينهما، وجرى تحرير المحضر الخاص بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.