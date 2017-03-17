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مواجهات صادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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مواجهات صادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهات صادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، في حضور جيورجيو ماركيتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، عن مواجهات من العيار الثقيل.

وكان قد تأهل كل من  ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتيكو مدريد، من إسبانيا، بينما تأهل من البوندسليجا فريقا بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، والفرق الثلاثة الأخرى هي: يوفنتوس الإيطالي، وليستر سيتي الإنجليزي، وموناكو الفرنسي. 

وفيما يلي المواجهات التي أسفرت عنها القرعة:

- أتليتيكو مدريد × ليستر سيتي.

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- بوروسيا دورتموند × موناكو.

- بايرن ميونخ × ريال مدريد.

- يوفنتوس × برشلونة.

وستقام لقاءات دور الثمانية في شهر أبريل المقبل، حيث ستُلعب مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 من الشهر، بينما ستكون مباريات العودة بعدها بأسبوع، وتحديدا يومي 18 و19، على أن يتم تبادل الأيام بين الذهاب والإياب، فمن لعب الذهاب يوم الثلاثاء سيلعب العودة يوم الأربعاء والعكس بالعكس. 
 
على أن تقام قرعة الدور قبل النهائي يوم 21 أبريل، وسوف تقام لقاءات الذهاب لهذا الدور يومي 2 و3 مايو، والعودة يومي 9 و10 من نفس الشهر، فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة يوم 3 يونيو على ملعب الألفية في كارديف عاصمة ويلز.

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