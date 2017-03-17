وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد مباحثاته مع شكري

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غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، متوجهًا إلى بلاده، على متن طائرة أردنية، عقب زيارة لمصر، التقى خلالها سامح شكري وزير الخارجية، حيث بحثا عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها القضية الفلسطينية التي تأتي ضمن الأولويات الأولى لكل من مصر والأردن.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تنسيق المواقف ين مصر والأدرن حول عددٍ من القضايا المهمة في المنطقة قبيل انعقاد القمة العربية في الأردن يوم 29 مارس الجاري.

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وقال وزير الخارجية الأردني - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري أمس - إنَّ مصر تؤدي دورًا محوريًّا وأساسيًّا تاريخيًّا في حماية المنطقة والدفاع عن القضايا العربية.

وأضاف أنَّ هناك علاقات قوية بين البلدين، مشيرًا إلى أنَّ هناك مزيدًا من التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حل سياسي للقضايا التي تخص المنطقة العربية.