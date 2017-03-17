«المحافظين» لـ«القضاة والمحامين»: لا وقت للخلاف

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دعا أشرف الروبى عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء إلى الجلوس على طاولة واحدة لحل الأزمة الحالية القائمة بين ما أسماهما "جناحي العدالة بالدولة" المتمثل في "القضاء والمحامين".

وخاطب الروبي، الطرفين، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الجمعة: "الدولة تمر بمرحلة حرجة حاليًّا تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة ولا وقت للخلاف.. ويجب أن يكون الدستور نصب أعيننا".

وأضاف: "أحكام القضاء لها قدسيتها ولكن أيضًا لكل فعل رد فعل.. فالجلوس على الطاولة لإعادة النظر في القضية وحلها طبقا لمواد الدستور مشروع ويحل الأزمة".

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وأمس الخميس، قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، في اجتماعه مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامين المعادي النهري، الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من غدٍ السبت "لمدة يوم واحد".

وفي الاجتماع، ناقش مجلس النقابة أزمة حبس محاميين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.

والأحد الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة.