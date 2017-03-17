تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من منزلك

التحرير

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تنفيذًا لما وعدت به وزارة الداخلية - في ديسمبر الماضي - باستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم وبالمجان، توجَّهت مأمورية من قطاع مصلحة الأحوال المدنية أمس للفنانة مديحة يسري لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها؛ نظرًا لكِبر سنها وظروفها الشخصية.

مصدر أمني بمصلحة الأحوال المدنية قال إنَّه يتم إرسال مسؤولي السجل المدني للمنزل لتصوير واستخراج بطاقة المسن أو المريض الذي لا يستطيع مغادرة البيت، لافتًا إلى أنَّ هذه الخدمة مجانًا، ولا يتم أي دفع رسوم إضافية على ثمن استمارة البطاقة.

والمصدر أوضح - في تصريحاتٍ لـ"التحرير" - خطوات استخدام هذه الخدمة:

أولًا

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يتم تقديم طلب كتابي لمصلحة الأحوال المدنية أو العلاقات الإنسانية والإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، يتم شرح فيه ظروف الحالة كونه مريضًا أو مسنًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطلب استخراج الأوراق الثبوتية بمنزله دون مغادرته، وأن يحتوي الطلب المكتوب على بيانات واضحة عن الشخص الذي سيتم استخراج الأوراق الثبوتية له "اسمه رباعي، تاريخ ميلاده، عنوانه".

ثانيًّا

يتلقى مقدم الطلب اتصالًا من الأحوال المدنية بعدها بوقت قصير، ويتم تحديد موعد له لتوجه قافلة لمنزل الحالة واستخراج الأوراق اللأزمة، ويتم تصويره بمنزله من خلال المعدات المصاحبة للقافلة.

ثالثًا

بعد عدة أيام يتوجه ضباط الأحوال المدنية مرة أخرى لمنزل الحالة ويتم تسليمه الأوراق الثبوتية أو بطاقة الرقم القومي التي سبق أن تمَّ تصويره من أجل استخراجها في البيت.