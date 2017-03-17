«الإسكان» تحذر من إعلانات تلفزيونية عن قطعة أرض بـ«المستثمرين» بالقاهرة الجديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية إنَّ كافة الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بشأن قطعة الأرض رقم "1" بمساحة 31.4 فدان بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرة الجديدة غير مصرح بها، مؤكِّدًا أنَّه لا توجد أرض بهذا الرقم، ولا يوجد تقسيم لها بالمنطقة المذكورة.



وأضاف - في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الجمعة: "تحذِّر الهيئة المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخري دون الرجوع إلى جهاز المدينة، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة".