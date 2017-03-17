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الزراعة: 1202 رأس ماشية مصابة بـ«الحمى القلاعية»

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الزراعة: 1202 رأس ماشية مصابة بـ«الحمى القلاعية» الزراعة: 1202 رأس ماشية مصابة بـ«الحمى القلاعية»

التحرير

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ إجمالي بؤر الاشتباه في مرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظات بلغ نحو 255 بؤرة، منها 60 بؤرة إيجابية، وبلغت عدد الحيوانات المصابة على مستوى الجمهورية نحو 1202 رأس، لافتةً إلى أنَّ عدد الحيوانات النافقة بلغ 184 رأسًا.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، إنَّ الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام بشأن ارتفاع نسبة نفوق الماشية بسبب مرض الحمى القلاعية "مغلوطة ومبالغ فيها بشكل كبير".

وأضافت أنَّ الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة للوزارة تواصل حملاتها المكثفة من خلال القوافل البيطرية والإرشادية لتوعية المربين بقرى ونجوع المحافظات لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بمشاركة الأطباء البيطريين في المديريات والباحثين بمعهدي صحة الحيوان، والإنتاج الحيواني، وإجراء التحصين، وإرشادهم لاتباع الطرق السليمة في حال ظهور المرض لتجنب إصابة حيواناتهم، أو نقل العدوى إلى الحيوانات السليمة.

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وأكدت أنَّ حالات النفوق ترجع إلى عدم إتباع المربين للإجراءات الوقائية التي تمَّ الإعلان عنها، وتقاعس المربين عن التفاعل مع حملات التحصين التي تجوب القرى والمحافظات، والسماح للحيوانات غير محصنة ومرقمة من دخول الأسواق، أو نقلها من محافظة إلى أخرى، فضلاً عن عدم عزل الحيوانات المشتراة من الأسواق وخلطها مباشرة مع القطعان الأصلية، قبل حجزها للتأكد من خلوها من أي أمراض.

وناشدت الوزارة، المربين بضرورة الإبلاغ بحالات الاشتباه أو الإصابة بالمرض، لاتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة من قبل الإدارات والوحدات البيطرية، والتواصل مع الخط الساخن التابع للهيئة على الرقم 19561 للإبلاغ عن أي حالات.

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