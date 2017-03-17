الاستثمار: تأسيس 905 شركة جديدة برأس مال 608 مليون جنيه خلال أسبوع

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كشفت البيانات الأسبوعية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الجمعة، عن تم تأسيس 905 شركة جديدة خلال الأسبوع الماضي وذلك طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 102 شركة.

وأوضحت البيانات - أن إجمالي رأس المال المصدر للشركات الجديدة 608.7 مليون جنيه مصرى، وتوفر 3623 فرصة عمل للشباب، منها 869 فرصة عمل حرفي، وبلغ رأس المال المصري في الشركات الجديدة 477.3 مليون جنيه.

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فيما بلغ رأس المال العربي 117 مليون جنيه، بينما مثَّل رأس المال الأجنبي 14.3 مليون جنيه، وتعمل هذه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.