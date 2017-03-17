بالصور.. تفاصيل اقتحام "أمن الشرقية" وكر عائلة "الزلمات" لتجارة المخدرات

الشرقية – فاطمة الديب:

شن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، ورئاسة اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، والعميد ماجد الأشقر، مفتش الأمن العام؛ لمداهمة قرية "أبو نجاح" أحد أخطر بؤر الإجرام بدائرة المديرية.

وأسفر تبادل إطلاق النيران بين القوات وعدد من أخطر العناصر الإجرامية من عائلة "الزلمات" بالقرية، لقرابة الساعتين، عن مقتل اثنين من تجار المخدرات والمطلوبين في العديد من القضايا المهمة، والمحكوم عليهم فيها بالإعدام والسجن المؤبد، وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى "الأحرار" بمدينة الزقازيق وسط حراسة أمنية مُشددة.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الأسلحه الآلية النارية والبنادق الخرطوش وذخائر، وكذا كميات من جوهر "الحشيش" المُخدر، ونبات "البانجو" وعدد كبير من الأقراص المُخدرة، وكميات من النقد المصري حصيله الاتجار في المواد المُخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

يجري تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى الأحرار، تحت تصرف النيابة العامة.