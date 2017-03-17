وزير الخارجية الأمريكي: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية مطروحا على الطاولة

سول - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الجمعة، إن العمل العسكري ضد كوريا الشمالية يعد خيارا مطروحا على الطاولة، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية .

وأضاف تيلرسون - في تصريحات عقب زيارته للمنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن سياسة "الصبر الاستراتيجي" انتهت، وأن الولايات المتحدة تبحث سلسلة جديدة من الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.

وبسؤاله عن إمكانية وجود عمل عسكري ضد بيونج يانج، قال وزير الخارجية الأمريكي "بالتأكيد لا نريد أن تصل الأمور إلى النزاع العسكري"، ولكنه أضاف قائلا " إنه في حال صعدت كوريا الشمالية من تهديد برنامج أسلحتها إلى مستوى نرى أنه يتطلب موقفا، إذا ، فهذا الخيار مطروحا على الطاولة."

وكان تيلرسون قد قال - في وقت سابق خلال زيارته إلى اليابان - إن 20 عاما من الجهود الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية قد فشلت.