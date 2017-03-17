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وزير الخارجية الأردني يغادر القاهرة بعد مباحثات مع سامح شكري

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وزير الخارجية الأردني يغادر القاهرة بعد مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية الأردني يغادر القاهرة بعد مباحثات مع سامح شكري

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، متوجها إلى بلاده، علي متن طائرة أردنية، عقب زيارة لمصر، التقى خلالها وزير الخارجية سامح شكري، حيث بحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها القضية الفلسطينية التي تأتي ضمن الأولويات الأولى لكل من والأردن.

تأتي هذه المباحثات في إطار تنسيق المواقف ين مصر والأدرن حول عدد من القضايا المهمة في المنطقة قبيل انعقاد القمة العربية في الأردن يوم 29 من الشهر الجاري.

وقال وزير الخارجية الأردني - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري أمس - إن مصر تقوم بدور محوري وأساسي تاريخيًا في حماية المنطقة والدفاع عن القضايا العربية.

وأضاف الصفدي أن هناك علاقات قوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حل سياسي للقضايا التي تخص المنطقة العربية.

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