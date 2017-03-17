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الجيش الأردني يكشف سر سقوط شظايا صواريخ "فجراً" على بعض القرى شمال البلاد

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الجيش الأردني يكشف سر سقوط شظايا صواريخ "فجراً" على بعض القرى شمال البلاد الجيش الأردني يكشف سر سقوط شظايا صواريخ "فجراً" على بعض القرى شمال البلاد

مصراوي Masrawy

الجيش الأردني يكشف سر سقوط شظايا صواريخ

عمان - (أ ش أ)

قالت القوات المسلحة الأردنية إن ما سقط فجر اليوم الجمعة، على بعض القرى في محافظة إربد (شمال الأردن) وفِي غور الصافي وفِي مناطق خالية، كان عبارة عن شظايا صواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الإسرائيلية، واعترضتها صواريخ إسرائيلية.

وصرح مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه في ساعات فجر الجمعة، سقطت شظايا صواريخ على بعض القرى في محافظة إربد وفِي غور الصافي وفِي مناطق خالية، نتيجة اعتراض صواريخ إسرائيلية لصواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الاسرائيلية.
وأضاف المصدر - وفقا لبيان صادر اليوم عن القوات المسلحة الأردنية - أن الأجهزة الفنية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقوم بالتعامل مع بقايا الصواريخ وإبعادها عن مواقع التجمعات السكانية ولم تحدث أي إصابات.​

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