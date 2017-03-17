مقتل 33 لاجئا صوماليا في البحر الأحمر قبالة اليمن

صنعاء، اليمن (ا ف ب)

قتل 33 لاجئاً صومالياً بينهم نساء وأطفال في إطلاق نار على مركبهم في البحر الأحمر وفق ما افاد الجمعة مسؤولون في مدينة الحديدة اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وقال مسؤول في الجهاز الصحي ان مستشفيات المدينة الساحلية تسلمت جثث 33 لاجئا واستقبلت 35 جريحا. لكنه قال إنه يجهل ظروف الهجوم.

وأكد مسؤول في ميناء الحديدة حصيلة القتلى.