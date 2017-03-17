القبض على اثنين من سماسرة الهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على سمسارين للهجرة غير الشرعية بمنطقة العامرية، لتنظيمهما رحلات الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع آخر هارب بين أوساط الشباب راغبي السفر للعمل بدولتي إيطاليا واليونان باستخدام بعض العائمات الغير آمنة مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلي 35 ألف جنيه.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية تفيد قيام كل من "ع.ع.س" شهرته "أبو خالد" 41 عاما، و"م.م.م" شهرته "محمود الصحراوى" 27 عاما، سمسار عقارات، و"أ.أ.ر" شهرته "إسماعيل البوجى" 42 عاما، "هارب" لمزاولتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.

وتبين من التحريات أن المتهم الأول سبق إتهامه فى 8 قضايا "هجرة غير شرعية " ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر، والثالث سبق اتهامه 12 قضية هجرة غير شرعية ونصب وإستيلاء" ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر.

وتبين قيام المتهمين بإستخدام بعض العائمات الغير آمنة والغير معدة لنقل الركاب فى رحلات الهجرة غير الشرعية مما يعرض حياة مستقليها للموت غرقاً، مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلي 35 ألف جنيه من كل منهم، متخذين من منطقة الكينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتوصلت التحريات إلي صحة تلك المعلومات، وقيام المتحري عنهم بالإعداد لرحلة هجرة غير شرعية لإحدى الدول التابعة للإتحاد الأوربي وتجميع الشباب راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية وتسكينهم بوحدات سكنية والفيلا ملك الأول الكائنة بمنطقة الكينج مريوط، والإشراف على متطلباتهم المعيشية اليومية والتوسط لدى سماسرة الهجرة غير الشرعية فى نقلهم بإستخدام مراكب صيد كبيرة.

وكشفت التحقيقات سابقة قيام المتحرى عنه الأول بإيواء 250 شخص من جنسيات مختلفة بالفيلا المشار إليها ومنعهم من الخروج والتعدي عليهم بالسب والضرب وتهديدهم لمنعهم من مغادرة الفيلا مكان الإيواء لحين الإنتهاء من إعداد رحلة الهجرة الغير شرعيةعقب تقنين الإجراءات.

تم ضبط المتهمين الأول والثاني واعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث الهارب، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.