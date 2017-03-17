مع بداية الربيع.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

كتبت - نيرمين الجلاد:

يعتبر فصل الربيع رغم جماله من اسوء الفصول لمن يعانون من التهاب الجيوب الانفية، التي تسبب لهم الشعور بالتعب والارهاق والاجهاد المستمر بخلاف آلام الأنف، حيث أشار الدكتور سمير اشقر استاذ انف واذن وحنجرة ان السبب الرئيسي لحساسية الأنف الموسمية وجود العناصر المسببة لها في المحيط الخارجي، والمعروفة بفترة تفتح الزهور وتطاير حبوب اللقاح، فجهاز المناعة يقوم بإفراز أجسام مضادة تتلاحم مع العناصر المسببة للحساسية وتلتصق بخلايا الأنف ويؤدي ذلك إلى إفرازات من أهمها مادة الهستامين histamine وهذه الإفرازات هي المسؤولة عن ظهور أعراض حساسية الأنف.

وأضاف"أشقر" أن أعراض الحساسية الموسمية تكمن في أنسداد الأنف وتنفس البعض عن طريق الفم ،والعطس المستمر لمرات عديدة ،ونزول إفرازات مائية من الأنف مع حكة شديدة وأحمرار بالعينين

وقال الدكتور حمدى الباشا أستاذ الانف والاذن والحنجرة أنه من ضمن الحلول المتاحة حاليأ بمرضى الجيوب الانفية المزمنة التداوي بالأمصال، وهى عبارة عن حقن من أمصال مصنعة من نفس العناصر المسببة للحساسية ، وتعطى لفترة زمنية طويلة قد تصل لأكثر من سنه ،ويوجد أمصال أخري تستخدم كل سنه في شهري سبتمبر واكتوبر وخاصة لكبار السن والأطفال اللذين يعانون من الحساسية.

بالاضافة الى ضرورة الأبتعاد قدر المستطاع عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور وبعض أنواع العطور وريش الحيوانات ،وبعض ،المأكولات مثل السمك والبيض والحليب ،ويمكن إستخدام محلول الملح لمن يعاني من صعوبة في التنفس كحل وقتى وسريع.