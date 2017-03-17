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الإفتاء: قروض المزارعين بفائدة 9الـ% من البنوك «حلال»

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الإفتاء: قروض المزارعين بفائدة 9الـ% من البنوك «حلال» الإفتاء: قروض المزارعين بفائدة 9الـ% من البنوك «حلال»

التحرير

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أكَّدت دار الإفتاء أنَّ قروض المزارعين من البنوك "بفائدة 9%" عمل مباح شرعًا.

وقالت الدار, عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، في ردها على سؤال أحد المواطنين حول ما حكم القروض التي يأخذها المزارعون من البنك المختص بفائدة 9% على أن يسددوها وقت الحصاد؟: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أنَّ المزارعين يأخذون من بنك الائتمان الزراعي والتعاوني هذه الأموال لمساعدتهم على إنماء زراعاتهم وزيادة الإنتاج واستعمالها في تحسين الإنتاج الزراعي بهذه الفائدة البسيطة التي لا تشكل عبئًا على المزارعين، فيكون ذلك من قبيل استثمار أموال البنك في المشروعات الزراعية، ويكون هذا التعامل من قبيل الاستثمار والمضاربة المشروعة".

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وأضافت: "مسالة تحديد الربح مقدمًا لا يمنع من كونها مضاربة؛ لأنَّ هذا التحديد لم يرد ما يمنعه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأنَّ المضاربات -كما يقول بعض الفقهاء- تخضع لاتفاق الشركاء، وهذا هو الرأي الذي تختاره دار الإفتاء وترى أنَّ العمل به أولى لرعاية مصالح الناس".

وتابعت: الفائدة التي يدفعها المزارعون للبنك جزءًا من الربح الذي تحقق لديهم من جرَّاء استثمار أموال البنك وهي جائزةٌ شرعًا".

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التحرير

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