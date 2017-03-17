الإسكان تعلن تفاصيل طرح 250 قطعة أرض سكنية بمدينة غرب قنا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالطرح الأول لبيع 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة غرب قنا، بمساحات من 500 و700 متر مربع لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

وقال مدبولي، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، إنَّه يشترط في المتقدم أن يكون شخصًا طبيعيًّا مصري الجنسية، وليس معنويًّا "شركة أو مؤسسة"، وألا تقل سنه عن 21 عامًا وقت الإعلان.

وأضاف أنَّ هذا الطرح يأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية الصعيد، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير عوامل الجذب السكاني بها، مؤكدًا العمل على توفير الأراضي السكنية لأهالي بالصعيد في مجتمع عمراني متكامل.

وأشار الوزير إلى أنَّ قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2017 وافق على إعادة تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا "امتداد غرب قنا"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد.



وفيما يتعلق بأسلوب الحجز، أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية أنَّه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من فرع بنك التعمير والإسكان بـ"برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا"، ابتداءً من يوم 2 أبريل المقبل، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح ابتداء من 9 حتى 27 أبريل خلال أيام العمل الرسمية للبنك من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة مساءً.

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وشدَّد على أنَّه يحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج البنك، ويسدد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد "مقبول الدفع أو مصرفي" أو نقدًا، مشيرًا إلى أنَّه سيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقًا لقطع الأراضي والمساحات، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقًا بحضور الجهات المعنية والرقابية ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بالقرعة العلنية.



بشأن بنظام السداد في حالة الحصول علي قطعة أرض بالقرعة، نوَّه بأنَّه يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى "1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء" من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز مدينة قنا الجديدة.



وبخصوص توقيتات البناء، أشار إلى أنَّه يتم تسليم الأرض خلال 12 شهرًا من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة شروط الطرح، موضحاً أن مناطق الأراضي المطروحة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.newcities.gov.eg.