شركات بريطانية تتحدى حكومتها وتتجه لاستئناف الرحلات إلى مصر

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بدأ شركات بريطانية في بيع تذاكر للسياح المتوجهين إلى شرم الشيخ للموسم السياحي 2017-2018، على الرغم من الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على مصر.

ذكرت جمعية منظمي الرحلات السياحية من روسيا "آتور"، اليوم الجمعة، أن شركتي "Thomson Holidays" و"Thomas Cook" بدأتا بيع التذاكر للسياح المتوجهين إلى شرم الشيخ للموسم السياحي 2017-2018 على أن تنطلق أولى الرحلات في أكتوبر، ونوفمبر المقبلين.

وأكدت الشركتان أنه في حال حدوث أي طارئ أو إلغاء الرحلات، فإنها ستعيد المبلغ المدفوع على ثمن التذاكر بالكامل للعميل "الزبون".

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ووفقا لخبراء صناعة السياحة البريطانيين، فإن هذه الخطوة من قبل الشركات تعتبر محاولة للضغط على السلطات من أجل إرغامها على "الاستئناف" إلى هذه الوجهة السياحية المصرية.

جدير بالذكر أن بريطانيا، ودول أوروبية أخرى، وروسيا علقوا الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ في نوفمبر عام 2015، بعد أيام قليلة على وقوع كارثة تحطم طائرة مدنية روسية بفعل عمل إرهابي، فوق سيناء ومصرع كل من كان على متنها.