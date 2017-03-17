مد التسجيل بـ «عمومية الصحفيين» ساعة لعدم اكتمال النصاب

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كتب - أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن وصابر العربي

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مد التسجيل في الجمعية العمومية لمدة ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبدأ في العاشرة صباحًا التسجيل في الجمعية العمومية بالسرادق المقام أمام مبنى النقابة، واُشترط لصحة انعقادها حضور ٢٥٪‏ من أعضاء الجمعية "٢١٥٠ صحفيًّا وصحفية"، بينما لم يكتمل حتى الثانية عشرة ظهرًا فتقرر المد ساعةً، ويتم التسجيل بالحضور بموجب الكارنيه أو إيصال بسداد آخر اشتراك.

ورصدت "التحرير" تواجد أبرز المرشحين على مقعد النقيب داخل السرادق، لا سيما النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، حيث احتشد حول كل منهما عدد من مؤيديه.

وتواجد قلاش برفقة الكاتب الصحفي جمال فهمي وعدد من الداعمين له، فيما ظهر سلامة ويرافقه الكاتب إبراهيم حجازي وعدد من كبار الكتاب بمؤسستي "الأهرام" و"الجمهورية".

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وحال انعقاد الجمعية، تبدأ عملية التصويت لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

ويتم التصويت في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين داخل حرم اللجان في السابعة يستمر التصويت حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم اللجنة بصوته، وبعدها يتم نقل الصناديق إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع برفقة مندوبي المرشحين، لتبدأ عملية الفرز بإشراف قضائي كامل لمقعد النقيب أولًا ثمَّ لعضوية المجلس، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج فور انتهاء عملية الفرز.

وفي الثالث من مارس الجاري، قررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين "حتى الغد" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة. ويومها، قال خالد ميري رئيس لجنة الانتخابات إنَّه تمَّ إغلاق كشوف التسجيل في النصاب القانوني بواقع 1173 عضوًا من الجمعية العمومية، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1"، وهو الحد الأدنى القانوني.

وينافس على منصب نقيب الصحفيين سبعة مرشحين، أبرزهم قلاش وسلامة، إلى جانب 70 مرشحًا لستة مقاعد بمجلس النقابة.