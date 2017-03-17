خروج وحدتين لكهرباء غرب الدلتا من الخدمة بسبب حريق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت وزارة الكهرباء عن وقوع حريق في غرفة الكابلات للوحدتين الأولي والثانية بمحطة كفر الدوار - التابعة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، بعدما تبين صعود أدخنة في نحو الساعة الواحدة فجر اليوم الجمعة، في الوقت الذي كانت فيه الوحدتين الثانية والرابعة خارج الخدمة لأعمال صيانة.

أضافت الوزارة، أنه تم إخراج الوحدة الأولي لزوم أعمال التأمين وتم فصل الكهرباء عن الوحدتين الأولي والثانية، وبدء أعمال مكافحة الحريق بغرفة الكابلات بالاستعانة بقوات الحماية المدنية، وتم إخماد اللهب وجارِ أعمال التبريد.

شاهد أيضا

أكدت الوزارة، أنه لا توجد خسائر في الأرواح وفور الانتهاء من أعمال التبريد، سيتم البدء في حصر الخسائر وتحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك.