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إيقاف الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لحين صلاة الجمعة

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إيقاف الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لحين صلاة الجمعة إيقاف الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لحين صلاة الجمعة

التحرير

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قررت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالنادي الأهلي إيقاف التسجيل في كشوف الحضور لمدة ساعة، بسبب صلاة الجمعة.

وفشل الاجتماع الأول للجمعية العمومية أمس الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان يتطلب حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور (50% + 1) من إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 138759 ألف عضو.

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ولم يحضر عمومية اليوم الأول سوى 973 عضوًا منذ بدء فتح باب التسجيل حتى إغلاقه فى الثانية ظهرًا، وسيكتمل الاجتماع الثاني حال حضور 20% من إجمالى عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو 1000 ألف عضو أيهما أقل

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التحرير

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