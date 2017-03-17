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تفاصيل إقامة توجو في القاهرة قبل مواجهة الفراعنة

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تفاصيل إقامة توجو في القاهرة قبل مواجهة الفراعنة تفاصيل إقامة توجو في القاهرة قبل مواجهة الفراعنة

التحرير

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علمت "التحرير"، أن بعثة توجو ستصل القاهرة يوم 22 مارس الجاري، من خلال 11 رحلة طيران.

ويحضر لاعبو منتخب توجو للقاهرة من بلدان مختلفة نظرًا لتواجد المحترفين مع الفريق القومي في ودية منتخب يوم 28 مارس الجاري.

وتبيت البعثة ليلة واحدة في فندق ميرديان المطار، ثم تسافر في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء إلى الإسكندرية حيث تقام المباراة الودية في برج العرب.

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واتفق منتخب توجو مع مسئولي منتخب مصر، على آداء تدريبات الفريق في تمام السادسة مساءً بداية من 23 مارس الجاري على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويؤدي منتخب توجو مرانه يوم 27 مارس الجاري على الملعب الرئيسي وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بآداء الفرق مرانها في المران الرئيسي للمباريات قبل اللقاء بـ24 ساعة.

ويستعد لمواجهة تونس في يوليو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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التحرير

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