تفاصيل إقامة توجو في القاهرة قبل مواجهة الفراعنة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علمت "التحرير"، أن بعثة توجو ستصل القاهرة يوم 22 مارس الجاري، من خلال 11 رحلة طيران.

ويحضر لاعبو منتخب توجو للقاهرة من بلدان مختلفة نظرًا لتواجد المحترفين مع الفريق القومي في ودية منتخب مصر يوم 28 مارس الجاري.

وتبيت البعثة ليلة واحدة في فندق ميرديان المطار، ثم تسافر في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء إلى الإسكندرية حيث تقام المباراة الودية في ستاد برج العرب.

شاهد أيضا

واتفق منتخب توجو مع مسئولي منتخب مصر، على آداء تدريبات الفريق في تمام السادسة مساءً بداية من 23 مارس الجاري على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويؤدي منتخب توجو مرانه يوم 27 مارس الجاري على الملعب الرئيسي وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بآداء الفرق مرانها في المران الرئيسي للمباريات قبل اللقاء بـ24 ساعة.

ويستعد المنتخب لمواجهة تونس في يوليو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.