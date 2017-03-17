غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة الـ300 معلم بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تبدأ المرحلة الثانية من اختبارات مسابقة الـ300 معلم بالوادي الجديد، غدًا السبت، في مراكز الداخلة والخارجة وبلاط، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت مركزي الفرافرة وباريس، وذلك بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى إلغاء المقابلات الشخصية بالمسابقة وإجراء اختبارات بدلًا عنها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، ومن المقرر اختيار 185 معلماً للعمل بإدارة الفرافرة، واختيار 115 معلمًا لإدارة باريس.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق في أكتوبر الماضي على تعيين 300 معلم مساعد وأخصائي بمركزى الفرافرة وباريس، لسد العجز الشديد في التخصصات الدراسية وذلك من خلال مسابقة داخلية.