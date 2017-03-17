مد فترة التسجيل بـ"عمومية الصحفيين" ساعة.. و850 عضوًا سجلوا في كشوف الانتخابات -(صور)

كتبت - هاجر حسني:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مد فترة التسجيل ساعة حتى الواحدة ظهرًا، حتى يتمكن أعضاء النقابة من تسجيل أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية.

وأعلنت اللجنة أن نحو 850 عضوًا سجلوا أسمائهم في الكشوف منذ فتح باب التسجيل العاشرة صباح اليوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والنقيب.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتنافس على مقعد النقيب سبعة مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية، عرض تقرير مجلس النقابة من الفترة مارس 2016 وحتى فبراير 2017، وميزانية النقابة، إلى جانب إجراء انتخابات التجديد النصفي، حال اكتمال النصاب القانوني.