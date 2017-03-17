لطلبه معاشرة والدته بعد ممارسة الشذوذ.. طالب يقتل تاجر خضروات بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

كشف ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر، غموض مقتل تاجر خضروات في العقد السادس من العمر وإلقاء جثته في إحدى الشوارع الجانبية.

وتبين من تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء زكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أن المجني عليه "ح.أ.ع" 52 سنة، تاجر خضراوات ومقيم بطفنيس دائرة مركز إسنا كان على علاقة شاذة بـ"ع.ر.م" 16 سنة، طالب مقيم بناحية أبو الجود دائرة القسم.

ضبطت قوات الشرطة الطالب، واعترف بقتل تاجر الخضروات، بعد مواقعة الأخير له جنسيًا، لأنه طلب منه ترتيب لقاء مع والدته لممارسة الفاحشة معها، ما أثار حفيظة المتهم ودفعه لقتله، من خلال التعدي عليه بحجر ضخم أوقعه على رأسه فمات في الحال.

كان اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من اللواء زكى مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة بقطعة أرض فضاء بجوار مزلقان "القراريش" وبها آثار دماء.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر.