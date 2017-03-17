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مقتل المتحدث باسم الشرطة الأوغندية جراء إطلاق مسلحين النار عليه بالعاصمة كامبالا

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مقتل المتحدث باسم الشرطة الأوغندية جراء إطلاق مسلحين النار عليه بالعاصمة كامبالا مقتل المتحدث باسم الشرطة الأوغندية جراء إطلاق مسلحين النار عليه بالعاصمة كامبالا

مصراوي Masrawy

مقتل المتحدث باسم الشرطة الأوغندية

أوغندا – أ ش أ

أعلن مسئول أوغندي، اليوم الجمعة، مقتل المتحدث باسم الشرطة الأوغندية جراء إطلاق نار عليه من قبل مسلحين خارج منزله في العاصمة كامبالا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوغندية دون وانياما، حسبما نقلت إيه بي سي نيوز الأمريكية، إن مسلحين هاجموا صباح اليوم سيارة أندرو فيليكس كاويسي وهو في طريقه للعمل؛ ما أدى إلى مقتله ومصرع حارسه وسائق السيارة.

ولم يُعرف حتى الآن الدافع وراء هذا الهجوم، إلا أن الضاحية التي وقع بها الهجوم تشهد ارتفاعا نسبيا في معدل ارتكاب الجرائم.

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