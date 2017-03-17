مقتل المتحدث باسم الشرطة الأوغندية جراء إطلاق مسلحين النار عليه بالعاصمة كامبالا

أوغندا – أ ش أ

أعلن مسئول أوغندي، اليوم الجمعة، مقتل المتحدث باسم الشرطة الأوغندية جراء إطلاق نار عليه من قبل مسلحين خارج منزله في العاصمة كامبالا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوغندية دون وانياما، حسبما نقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، إن مسلحين هاجموا صباح اليوم سيارة أندرو فيليكس كاويسي وهو في طريقه للعمل؛ ما أدى إلى مقتله ومصرع حارسه وسائق السيارة.

ولم يُعرف حتى الآن الدافع وراء هذا الهجوم، إلا أن الضاحية التي وقع بها الهجوم تشهد ارتفاعا نسبيا في معدل ارتكاب الجرائم.