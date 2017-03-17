20 حقيقة مدهشة عن جسم الإنسان || كل 10 سنوات تحصل على "هيكل عظمي جديد"

سمر العشري

مهما وصلت الدراسات البيولوجية في اكتشاف جسم الإنسان، ومهما توصل العلماء إلى أسرار فيه، فإن هناك الكثير من الأسرار لم تُكتشف بعد، فجسم الإنسان في تطور يومًا بعد يوم، مما يتيح للعلماء الفرصة لاكتشاف تلك الحقائق بل وإثبات العديد منها.

20 نقطة في جسم الإنسان لا نعلم مدى أهميتها، وفقًا لما جاء في موقع "List 25" :

20. الرأس :

عندما نكون أطفالًا، تعد رؤوسنا رُبع إجمالي طول الجسم، ولكن في سن 25 لن تكون إلا ثُمن طول الجسم، وذلك لأن رؤوس الأشخاص تنمو بمعدل أقل بكثير من بقية الجسم.

19. الأوعية الدموية :

وتُشير التقديرات إلى أن الجسم البشري لديه حوالي 60 ألف ميل من الأوعية الدموية.

18. الأسنان والمخ :

الأسنان والمخ هما الجزآن الوحيدان من جسم الإنسان اللذان لا يمكنهما إصلاح نفسيهما، بينما جميع أعضاء الجسم الأخرى يمكن أن تبني خلاياها من جديد.

17. العين :

عيناك دائمًا نفس الحجم منذ الولادة، ولكن الأنف والأذن لا يتوقفان أبدًا عن النمو.

16. العقل :

يعمل العقل على نفس كمية الطاقة بمثابة مصباح 10 واط، حتى حين تكون نائمًا ، وفي الواقع العقل هو أكثر من ذلك بكثير، حيث يكون نشيطًا في الليل أكثر منه في النهار.

15. الذاكرة :

أظهرت دراسة حديثة أن الذاكرة يمكن أن تتأثر بوضع الجسم .. أين أنت ؟ وكيف يكون وضعك في بيئتك الخاصة بك؟ كل ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الذاكرة.

14. الأذن :

أغلب الأشخاص يعتقدون أن شمع الأذن شيء ضار ويجعل الأذن غير نظيفة ، فيلجأ الكثير منا لاستخدام القطع القطنية لإزالته ، ولكن في الحقيقة يعمل الشمع كدرع واقية لآذاننا.

13. الأنف :

أنفك يمكن أن يتذكر ما يصل إلى 50 ألف رائحة، حيث يقوم بتخزينها، وعلاوة على ذلك، تستطيع النساء تحديد الروائح أفضل وأسرع من الرجال.

12. الأدرينالين :

الأدرينالين يمكن أن يمنح قوة عظمى لجسم الإنسان، وهذا هو السبب في بعض الحالات أن يعطي الإنسان طاقة تسمح له برفع الأشياء الثقيلة "مثل السيارات" ، بينما في الظروف العادية لا يستطيعون ذلك.

11. الخلايا العصبية :

تُبنى الخلايا العصبية في المخ بشكل مختلف عن بعضها، حيث تسافر المعلومات جنبًا إلى جنب بينها بسرعات مختلفة، وهذا هو السبب في تذكّرنا بعض المعلومات على الفور، في حين تأخذ غيرها من المعلومات فترة أطول قليلًا لاسترجاعها.

10. الذكاء :

كلما كان الشخص ذكيًا وجد المزيد من الأحلام فى نومه، ويمكن لمعدل الذكاء المرتفع أيضًا محاربة المرض العقلي، فبعض الناس يعتقدون أن لديهم ذكاء أكثر في أحلامهم مما لديهم فى الواقع عندما يكونون مستيقظين.

9. العقل :

على الرغم من أن العقل يعالج إشارات الألم التى ترسل له، فإنه لا يشعر حقًّا بأي ألم منها.

8. حرارة الجسم :

في خلال نصف ساعة، الجسم البشري قادر على إنتاج ما يكفي من الحرارة لغلي جالون "أربعة لترات" من الماء.

7. سرعة جسم الإنسان :

البشر إلى حد بعيد أفضل راكضي مسافات طويلة على هذا الكوكب، وفي الواقع، معظم الناس يتجاهلون أن أسلافنا منذ آلاف السنين كانوا يركضون خلف فرائسهم لمسافات مهولة حتى تتعب الفريسة وتموت.

6. ذرات الأقتيليون :

جسم الإنسان البالغ يحتوى على حوالى 7 أقتيليون ذرة (أي 7 وبجانبها 27 صفرًا)، مقارنة بالمجرة التي تحتوي على نحو 300 مليار (أي 3 وبجانبها أحد عشر صفرًا) نجمًا فقط.

5. الوجه :

عندما يحمرّ وجهك لأى سبب، فإن الغشاء المبطن للمعدة يحمر أيضًا، وجهك يستهلك 17 عضلة لتبتسم، بينما يستهلك 43 عضلة ليتبرّم (التكشير).

4. الهيكل العظمي :

الهيكل العظمي يقوم بتجديد نفسه مرة واحدة كل عقد من الزمن، مما يعني أن كل عشر سنوات تحصل على هيكل عظمي جديد.

3. اللسان :

في حال كنت تتساءل ما أقوى عضلة في جسمك، فإنها عضلة اللسان، في حين أن أصلب العظام في الجسم هي عظام الفك.

2. العرق :

خلافًا للاعتقاد الشائع بأن العرق له رائحة سيئة، فإنه اعتقاد خاطئ، حيث عندما يعرق الجسم لا تكون له رائحة، بينما تتغذى البكتيريا فى الجسم على هذا العرق وتخرج النفايات، التي تكون مسؤولة عن هذه الرائحة الكريهة.

1. السرّة :

داخل سُرّة بطنك تعيش الآلاف من البكتيريا التي يمكن أن تشكل نظامًا بيئيًا بحجم الغابات المطيرة بأكملها.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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