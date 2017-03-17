«عمومية الدستور» تنتخب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق

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بدأت اللجان الانتخابية بحزب الدستور أعمالها أمام أعضاء الجمعية العمومية صباح اليوم الجمعة، لاختيار الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق والأمانة العامة، والبالغ عدد مقاعدها عشرة.

ويتنافس فيها ثلاث قوائم، ويختار أعضاء الجمعية العمومية للحزب البالغ عددهم 2038 عضوًا، 13 مرشحًا فقط، بينما يتنافس على القوائم قائمة "طريقنا واحد"، وعلى رأسها علي جودة وسحر إبراهيم، و"بالعقل نغير" ويقودها الدكتور أحمد بيومي، و"الدستور طريقنا" ويرأسها أسامة أنور.

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وكانت قائمة "الدستور للجميع"، التي كان على رأسها عمرو فارس وخالد العطار، أعلنت انسحابها من انتخابات الحزب مساء أمس.

ويشرف على انتخابات الحزب تسع منظمات حقوقية، في إطار التأكيد أنَّ المجتمع المدني شريك رئيسي في ترسيخ الديمقراطية، حسب ما أعلنته اللجنة العليا لانتخابات الحزب برئاسة هناء كساب، حسب بيانٍ صادرٍ عن الحزب.