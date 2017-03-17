بالفيديو| قلاش يصل نقابة الصحفيين قبل انتخابات التجديد النصفي

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وصل يحيى قلاش نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، والمرشحة لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي، اليوم الجمعة، لمقر النقابة.

وبدأ في العاشرة صباحًا التسجيل في الجمعية العمومية بالسرادق المقام أمام مبنى النقابة، ويشترط لصحة انعقادها حضور ٢٥٪‏ من أعضاء الجمعية "٢١٥٠ صحفيًّا وصحفية"، وإذا لم يكتمل العدد حتى الثانية عشرة ظهرًا يتم المد ساعة بساعة حتى الثانية ظهرًا، ويتم التسجيل بالحضور بموجب الكارنيه أو إيصال بسداد آخر اشتراك.

وعند اكتمال الجمعية العمومية، تنعقد الجمعية بالدور الأرضي بالقاعة الكبرى لمناقشة جدول الأعمال الذي يشمل تقرير النشاط المقدم من مجلس النقابة وموازنة العام الماضي والموازنة التقديرية للعام الحالي.

وبعد انعقاد الجمعية، تبدأ عملية التصويت لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

ويتم التصويت في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين داخل حرم اللجان في السابعة يستمر التصويت حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم اللجنة بصوته، وبعدها يتم نقل الصناديق إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع برفقة مندوبي المرشحين، لتبدأ عملية الفرز بإشراف قضائي كامل لمقعد النقيب أولًا ثمَّ لعضوية المجلس، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج فور انتهاء عملية الفرز.

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وفي الثالث من مارس الجاري، قررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين "حتى الغد" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

ويومها، قال خالد ميري رئيس لجنة الانتخابات إنَّه تمَّ إغلاق كشوف التسجيل في النصاب القانوني بواقع 1173 عضوًا من الجمعية العمومية، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1"، وهو الحد الأدنى القانوني.

وينافس على منصب نقيب الصحفيين سبعة مرشحين، أبرزهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، والصحفي بمؤسسة "الأهرام" عبد المحسن سلامة، إلى جانب 70 مرشحًا لستة مقاعد بمجلس النقابة.