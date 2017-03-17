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الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة الإدمان.. وتتعهد بدعمها

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الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة الإدمان.. وتتعهد بدعمها الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة الإدمان.. وتتعهد بدعمها

التحرير

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اجتمعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لفيينا، مع الدكتور يوري فيدوتوف رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أشاد بجهود وبخطتها لمكافحة الإدمان وتعهد بحشد الموارد المالية والفنية لدعم الاستراتيجية المصرية.

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جاء ذلك حسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة التضامن، اليوم الجمعة، أشار كذلك إلى أنَّ السفارة المصرية والمكتب الإقليمي في فيينا نظَّما فعالية مصرية عرضت فيها الوزيرة والي الخطة المصرية لمكافحة الإدمان على سفراء الدول الأعضاء بالمكتب والمتخصصين مع التركيز على دور الإعلام والفن والدمج المجتمعي، وعرضت الأفلام الوثائقية التي أنتجها صندوق مكافحة الإدمان.

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