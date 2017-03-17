وزير الكهرباء يزور محطة «هيتاشيناكا» العاملة بالفحم في اليابان

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زار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة هيتاشيناكا لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، واستعراض طريقة التخزين والتشغيل والتوربينات وكيفية نقل الفحم.

وحسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الجمعة، شارك الوزير شاكر في ندوة نظمها مركز التعاون اليابانى للشرق الأوسط بحضور وزير الدولة للاقتصاد الياباني ونائب وزير الاقتصاد الياباني.

وقدَّم شاكر عرضًا تقديميًّا، استعرض فيه الموقف الحالي لمشروعات الكهرباء القائمة في مصر والمشروعات المستقبلية.

وأشار إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية، ومن أهمها نقص الوقود، وانخفاض إتاحة محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وقال شاكر: "بفضل الدعم الفعال الذي توليه القيادة السياسية واعتبارها أمنًا قوميًّا فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات، حيث تمَّت إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية".

وأضاف: "الوزارة راجعت كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تمَّ توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء، وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى نحو 3 جيجاوات".

وتابع: "بعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة، والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات".

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وأشار شاكر إلى أنَّه استرشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية واختار السيناريو الأنسب لمصر، وفيه الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم في مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي ومشتقات البترول.

وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهي تأمين الإمداد، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسي للكهرباء، فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية، أوضح شاكر أنَّ ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلًا عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

واستعرض شاكر مشروعات الكهرباء التي يتم تنفيذها مع الجانب الياباني ومنها مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بالغردقة، ومشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت بالتعاون مع الجايكا، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لثلاثة شركات توزيع "شمال القاهرة ـ الإسكندرية ـ شمال الدلتا"، ومشروع إعادة تأهيل ست محطات توليد حرارية وتقليل نسبة الانبعاثات من خلال تطوير معدات المحطة وتوفير قطع الغيار، ومشروع تطوير مركز تحكم مصر العليا، ومشروع إنشاء محطة توليد بخارية قدرة 1300 ميجاوات بمحافظة قنا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ثلاث غلايات بمحطة كهرباء القاهرة، ومشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام الفحم بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر، والتدريب على المحطات الحرارية، والتدريب على ترشيد الطاقة.

وعقد خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع وزراء الاقتصاد، والتجارة والصناعة اليابانية؛ لبحث سبل التعاون بين مصر واليابان من أجل دعم وتعزيز التعاون القائم والحالي، كما عقد عددًا من الاجتماعات مع بعض جهات التمويل ومن بينهم جيبيك، نيكسي، والجايكا.

وشارك وزير الكهرباء في اجتماعات مجلس رجال الأعمال الياباني المصري لمتابعة الموقف الحالي والمستقبلى لعدد من مشروعات القطاع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع اليابان ومن بينها محطة توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، إعادة تأهيل الغلايات والوحدات "8،7،6،5" بمحطة غرب القاهرة، والإمداد وتوفير الفحم لمشروع محطة الحمراوين، ومحطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات.

ورافق الوزير في زيارته المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس محمد الطبلاوي العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد وشركات الخدمات بالشركة القابضة للكهرباء، والمهندسة مها مصطفى رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي.