6 نجوم صنعوا سطوة موناكو في أوروبا

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نجح نادي موناكو في السيطرة على أبرز عناوين الصحف هذا الأسبوع، وذلك بعد تمكنه من إقصاء نادي مانشستر سيتي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب تصدره الدوري الفرنسي هذا الموسم على حساب باريس سان جيرمان الذي يهيمن على البطولة الفرنسية في آخر 4 أعوام.

ولم يتوج موناكو بأي لقب منذ فوزه بكأس فرنسا منذ 13 عاما، وبات النادي الفرنسي قريبا للغاية من التتويج بلقب الدوري وتحقيق مفاجأة مدوية في دوري الأبطال من خلال 6 لاعبين لا تتخطى أعمارهم حاجز الـ23 عاما.

وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية الـ6 لاعبين الذين تتهافت عليهم كبرى الأندية الأوروبية من أجل ضمهم الصيف المقبل في السطور التالية:

1- كيليان مبابي (18 عاما)

هو اللاعب الأصغر بين الـ6 ويلقب في فرنسا بتيري هنري الجديد، بفضل جودته العالية أمام المرمى، حيث نجح المهاجم الشاب في تسجيل 11 هدفا في آخر 11 مباراة، ويتمتع اللاعب الفرنسي بالقدرة على اللعب في مركز المهاجم الصريح وعلى الأجنحة.

2- توماس ليمار (21 عاما)

يعتبر اللاعب الفرنسي من أكثر متوسطي الميدان تكاملا هذا الموسم في الدوريات الأوروبية، نظرا لمساهمته في الأدوار الدفاعية والهجومية على حد سواء، وتقدم أتليتيكو مدريد بعرض الصيف الماضي لضم اللاعب إلا أن موناكو رفض التفريط في خدمته، ولن يقل سعره الصيف المقبل عن 25 مليون يورو.

3- بيرناردو سيلفا (22 عاما)

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في بداية كل موسم ترتفع سقف التوقعات بشأن المستوى المميز الذي يمكن أن يقدمه اللاعب البرتغالي، وأخيرا نجح هذا الموسم في الوصول إلى قدر التوقعات، حيث أثبت هذا الموسم أنه استحق أن يدفع فيه موناكو 16 مليون يورو من أجل ضمه من صفوف بنفيكا.

4- فابينهو (23 عاما)

بدأ اللاعب مسيرته مع الفريق الرديف لريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول في حقبة جوزيه مورينيو قبل أن ينتهي به المطاف في ملعب لويس الثاني، حيث يقدم مستوى مميزا في الموسم الحالي في مركزي متوسط الميدان الدفاعي إلى جانب الظهير الأيمن.

5- بينجامين ميندي (22 عاما)

أعرب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب عن إعجابه الشديد بمقومات الظهير الأيسر واستدعاه بالفعل لتمثيل الديوك، ويتمتع ميندي بنزعة هجومية مميزة، إلى جانب اكتسابه خبرة كبيرة من خلال خوضه 100 مباراة في الدوري الفرنسي على الرغم من صغر عمره.

6- تيموي باجايوكو (22 عاما)

على الرغم من عدم ميل متوسط الميدان الدفاعي للشق الهجومي إلا في مناسبات قليلة للغاية، فإن اللاعب الفرنسي نجح في تسجيل هدف تأهل موناكو على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ليعرب مانشستر يونايتد عن إعجابه الشديد بإمكانيات اللاعب والرغبة في ضمه الصيف المقبل.