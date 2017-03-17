أرقام لا تفوتك عن المتأهلين الثمانية لربع نهائي دوري الأبطال

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة، قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة، التي ستقام في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الـ1 عصرًا.

الفرق الثمانية المتأهلة كان لليجا الإسبانية منها نصيب الأسد بوجود 3 فرق، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتيكو مدريد، بينما سيمثل البوندسليجا فريقا بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، والفرق الثلاثة الأخرى هي: يوفنتوس الإيطالي، وليستر سيتي الإنجليزي، وموناكو الفرنسي.

وستقام لقاءات دور الثمانية في شهر أبريل المقبل، حيث ستُلعب مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 من الشهر، بينما ستكون مباريات العودة بعدها بأسبوع، وتحديدا يومي 18 و19، على أن يتم تبادل الأيام بين الذهاب والإياب، فمن لعب الذهاب يوم الثلاثاء سيلعب العودة يوم الأربعاء والعكس بالعكس.

وقبل القرعة «التحرير» يستعرض لكم في السطور التالية أرقاما عن المتأهلين الـ8 لربع النهائى:

أتليتيكو مدريد الإسباني

- لعب 8 مباريات فاز في 6 وتعادل 1 وخسر 1.. سجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: أوبلاك - جودين - فليبي لويز - ساؤول - كوكي - كاراسكو - جيرزمان - جاميرو.

- آخر مشاركة في الدور ربع نهائي: 2015-2016.. فاز على برشلونة 3-2.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: فاز 5 وخسر 3.

- الأكثر تهديفًا: أنطوان جريزمان برصيد 4 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: أنطوان جريزمان برصيد هدفين.

برشلونة الإسباني

- لعب 8 مباريات، فاز في 6 وتعادل 0 وخسر 2.. سجل 26 هدفًا.. واستقبلت شباكه 9 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: تير شتيجن - بيكيه - إنييستا - نيمار - سواريز - ميسي.

- آخر مشاركة في الدور ربع نهائي: 2015-2016.. خسر أمام أتليتيكو مدريد 3-2.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: فاز في 14 وتلقى 4 هزائم.

- الأكثر تهديفًا: ليونيل ميسي 11 هدفًا.

- الأكثر صنعًا للأهداف: نيمار 8 أهداف.

بايرن ميونخ الألماني

- لعب 8 مباريات فاز في 6 وتعادل 0 وخسر 2.. سجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: نوير - لام - هوملز - تياجو - ألونسو - روبن - ليفانودفيسكي - كوستا.

- آخر مشاركة في الدور ربع النهائي: 2015-2016.. فاز على بنفيكا 3-2.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: فاز في 18 وخسر 9.

- الأكثر تهديفًا: ليفاندوفيسكي 7 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: تياجو ألكنتارا ودوجلاس كوستا هدفين لكل منهما.

بوروسيا دورتموند الألماني

- لعب 8 مباريات فاز في 5 وتعادل 2 وخسر 1.. سجل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: بيتشاك - شميلزر - فيجيل - ديمبلي - أوباميانج.

- آخر مشاركة في الدور ربع النهائي: 2013-2014.. خسر أمام ريال مدريد 3-2.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: فاز 4 وخسر 3.

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- الأكثر تهديفًا: أوباميانج 7 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: عثمان ديمبلي 4 أهداف.

يوفنتوس الإيطالي

- لعب 8 مباريات فاز في 6 وتعادل 2 وخسر 0.. سجل 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: بوفون - ألفيس - بانوتشي - كليني - بيانيتش - ديبالا - هيجواين.

- آخر مشاركة في الدور ربع النهائي: 2014-2015.. فاز على موناكو 1-0.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: فاز 11 وخسر 5.

- الأكثر تهديفًا: جونزالو هيجواين 3 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: ميراليم بيانيتش هدفين.

ليستر سيتي الإنجليزي

- لعب 8 مباريات فاز في 5 وتعادل 1 وخسر 2.. سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: شمايكل - مورجان - فوكس - محرز - فاردي.

- آخر مشاركة في الدور ربع النهائي: أول مشاركة.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: لم يسبق له أن شارك.

- الأكثر تهديفًا: رياض محرز 4 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: رياض محرز هدفين.

موناكو الفرنسي

- لعب 8 مباريات فاز في 4 وتعادل 2 وخسر 2.. سجل 15 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: فابينو - ميندي - بكايوكو - بيرنارد سيلفا - فالكاو - مبابي.

- آخر مشاركة في الدور ربع النهائي: 2014-2015.. خسر 1-0 أمام يوفنتوس.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: فاز 2 وخسر 2.

- الأكثر تهديفًا: رادميل فالكاو 4 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: خمسة لاعبين لكل منهم هدف.

ريال مدريد الإسباني

- لعب 8 مباريات فاز في 5 وتعادل 3 وخسر 0.. سجل 22 هدفًا واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: نافاس - راموس - مارسليو - كروس - مودريتش - بيل - بنزيمه - رونالدو.

- آخر مشاركة في الدور ربع النهائي: 2015-2016.. فاز على فولفوسبورج 3-2.

- أرقامه في الدور ربع النهائي: 27 فوزا و6 هزائم.

- الأكثر تهديفًا: كريم بنزيمة 5 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: كريستانو رونالدو 6 أهداف.