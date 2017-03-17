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مورينيو محبط بسبب خروج السيتي من دوري الأبطال

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مورينيو محبط بسبب خروج السيتي من دوري الأبطال مورينيو محبط بسبب خروج السيتي من دوري الأبطال

التحرير

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أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن إحباطه الشديد من توديع مانشستر سيتي منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد موناكو الفرنسي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح مورينيو بأنه لا يسخر من هزيمة مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن هزيمة السيتي ستدفعه للتفرغ التام للدوري الإنجليزي وهو أمر سيئ لمانشستر يونايتد، حيث سيلعب رجال جوارديولا مباراة كل أسبوع مثل باقي الفرق.

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وأضاف أن لاعبي السيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي لن يعانوا من الإرهاق الشديد الذي يعاني منه مانشستر يونايتد، في ظل مشاركته في الدوري الأوروبي، مشيرا إلى أن الشياطين الحمر سيقاتلون حتى النهاية مهما كانت الظروف.

والجدير بالذكر أن مورينيو أعرب عن استيائه الشديد من جدول مباريات مانشستر يونايتد المزدحم، وذلك بعد فوزه أمس على روستوف بهدف نظيف في الدوري الأوروبي، وذلك بعد توديعه كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين الماضي وتوجهه لمواجهة ميدلزبره في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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