كونتي يرغب في ضم ثنائي إيفرتون

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ذكرت صحيفة "تليجيراف" البريطانية، أن نادي تشليسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع ثنائي فريق إيفرتون، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ولاعب خط الوسط روس باركلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت تليجراف، أن الإيطالي كونتي، المدير الفني لتشيلسي، يرغب في تدعيم صفوف البلوز، بالتعاقد مع ثنائي إيفرتون، لوكاكو صاحب الـ (23 عامًا)، وباركلي (23 عامًا)، بعد تألق الأول وتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بـ19 هدفًا، وظهور الثاني بمستوى رائع هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي ينظر أكثر لدوري أبطال أوروبا، ويرغب في الوصول بعيداً بهذه المنافسة، ويعتقد أن هذا الثنائي سيساعده بشكل قوي الموسم المقبل، علاوة على أن لوكاكو يتمنى العودة لفريقه السابق تشيلسي، خاصةً بعد تصريحه برغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وتابعت تليجراف، أن تشيلسي سيعرض 100 مليون جنيه استرليني، مقابل موافقة إيفرتون على الاستغناء عن الثنائي باركلي ولوكاكو.