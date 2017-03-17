أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

كونتي يرغب في ضم ثنائي إيفرتون

Google+ Print
كونتي يرغب في ضم ثنائي إيفرتون كونتي يرغب في ضم ثنائي إيفرتون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "تليجيراف" البريطانية، أن نادي تشليسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع ثنائي فريق إيفرتون، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ولاعب خط الوسط روس باركلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت تليجراف، أن الإيطالي كونتي، المدير الفني لتشيلسي، يرغب في تدعيم صفوف البلوز، بالتعاقد مع ثنائي إيفرتون، لوكاكو صاحب الـ (23 عامًا)، وباركلي (23 عامًا)، بعد تألق الأول وتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بـ19 هدفًا، وظهور الثاني بمستوى رائع هذا الموسم.

شاهد أيضا

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي ينظر أكثر لدوري أبطال أوروبا، ويرغب في الوصول بعيداً بهذه المنافسة، ويعتقد أن هذا الثنائي سيساعده بشكل قوي الموسم المقبل، علاوة على أن لوكاكو يتمنى العودة لفريقه السابق تشيلسي، خاصةً بعد تصريحه برغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وتابعت تليجراف، أن تشيلسي سيعرض 100 مليون جنيه استرليني، مقابل موافقة إيفرتون على الاستغناء عن الثنائي باركلي ولوكاكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016