ضبط 4 ملاهي ليلية و10 منشآت بدون ترخيص بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة على عددٍ من البارات والملاهي الليلية بأقسام شرطة الهرم والعجوزة والشيخ زايد.

وداهم ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، بقيادة العميد محمود هويدي، 3 بارات بالهرم، و7 كافيهات بالعجوزة والشيخ زايد.

وتمكن الرائدان أحمد لاشين، وأحمد أبو السعود، الضابطان بمكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط حالتي تحريض على الفسق، و10 منشآت بدون ترخيص، و4 ملاهي ليلية غير مرخصة، و13 مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص، و3 مخالفات لعدم الإخطار عن تقديم فقرة فنية.

وتمكن العقيد ياسر شعير، رئيس مباحث شرطة المرافق بالجيزة، من ضبط 103 كراسي، و25 منضدة خشب، و3 أسطوانات غاز، وعربة كبدة.