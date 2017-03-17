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متهم بواقعة تعذيب أطفال "إشراقه" يسلم نفسه لقسم الشيخ زايد

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متهم بواقعة تعذيب أطفال "إشراقه" يسلم نفسه لقسم الشيخ زايد متهم بواقعة تعذيب أطفال "إشراقه" يسلم نفسه لقسم الشيخ زايد

مصراوي Masrawy

متهم بواقعة تعذيب أطفال إشراقه

كتب - محمد شعبان:

قام أحد المتهمين المطلوب ضبطهم على ذمة قضية تعذيب أطفال دار "إشراقة"، بتسليم نفسه إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد.

وحضر المتهم "عبد الرحيم.م" 25 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم بمركز منوف بحافظة المنوفية، من تلقاء نفسه، عقب صدور أمر بضبطه وإحضاره.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بحبس المتهم "عمرو.ز"، 48 عاما، مشرف سابق بالدار، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالتعدي على الأطفال بالضرب، والتحرش بهم.

تحرر المحضر اللازم، ووجه اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بضبط آخر المتهمين ويدعى "محمد.س"، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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