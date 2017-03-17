ضبط 20 طربة حشيش بحوزة عاطل في الطالبية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر بالطالبية، عُثر بحوزته على كمية من الحشيش.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "حسن.س"، 29 عاما، سبق اتهامه في 8 قضايا مختلفة، يتاجر في المواد المخدرة متخذا من مسكنه بمنطقة الطالبية وكرا له.

وتمكنت قوة بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من ضبط المتهم، وبحوزته 20 طربة حشيش، و"مطواة" ومبلغ ألف جنيه.

وأقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.