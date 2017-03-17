بالفيديو.. لغز فضائيين يشحنون "بطارية" سفينتهم من الشمس

كتب - هشام عواض:

رصد المرصد الشمسي "SOHO" ، جسم غريب بالقرب من الشمس، حيث التقط المرصد صورًا غامضة لجسم غريب بالقرب من سطح الشمس.

وبحسب ما ذكره موقع "sputnik"، فقد جاء ذلك في فيديو على "اليوتوب"، وأظهر جسمًا غريبًا بالقرب من الشمس "يمتص" الطاقة منها.

وتم تصوير جسمًا كرويًا لديه بقع مستديرة داكنة على سطحه، ينتقل بسرعة هائلة متجهًا إلى الشمس، حيث يعتقد أنه قد امتص ما يحتاجه من الطاقة، ومن ثم قام بالابتعاد تاركًا وراءه ذيلًا يبدو أنه طاقة فائضة.

وأكد باحثون أنه يمكن أن يكون هذا الجسم هو سفينة فضائية لرجال الفضاء الغامضين، حيث اقتربوا من الشمس لشحن بطارية السفينة ومن ثم متابعة طريقهم.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث لاحظ الباحثون العديد من الأجسام الغريبة تقترب من سطح الشمس.