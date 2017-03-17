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"بانرات" البابا شنودة تملأ أفنية الكنائس.. وتكدس لحضور قداس ذكرى "مثلث الرحمات"

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"بانرات" البابا شنودة تملأ أفنية الكنائس.. وتكدس لحضور قداس ذكرى "مثلث الرحمات" "بانرات" البابا شنودة تملأ أفنية الكنائس.. وتكدس لحضور قداس ذكرى "مثلث الرحمات"

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صور البابا شنودة علي مداخل كنائس المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شهدت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بجميع إيبارشيات محافظة المنيا التسع، اليوم الجمعة، تكدس المصليين لحضور الصلاة في قداس ذكري السنوية الخامسة للبابا شنودة "مثلث الرحمات" وارتدت السيدات الملابس السوداء، وملأت "البانرات" التي تحمل صور البابا أفنية الكنائس ومقار المطرانيات.

وتوحدت الكنائس في طلب الرحمة والراحة لنفس البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، وقال مصدر كنسي إن عددًا من كنائس إيبارشية المنيا خصص يومًا لإذاعة ذكريات مع البابا شنودة.

وأضاف المصدر أن الكنائس تحيي ذكري البابا الراحل على مدى 3 أيام متتالية، حيث تقيم صلوات الترحيم له خلال قداسات، غدًا السبت، وبعد غدٍ الأحد أيضًا.

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