نادي المعلمين بالوادي الجديد يكرّم شهداء كمين النقب

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ينظم نادي المعلمين بالتعاون مع اللجنة النقابية لمعلمي مركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد، الخميس المقبل 23 مارس، احتفالاً فنيًا لتكريم شهداء كمين النقب من رجال الشرطة.

وقال أشرف أحمد مرزوق، نائب رئيس نادي معلمي الوادي الجديد، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الاحتفالية ستنظم بعنوان "يوم في حب مصر" لإعلاء قيم المواطنة والولاء للوطن، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة في الثامنة مساءً.

وأضاف أشرف أن مديرية الأمن ستشارك فىيهذا اليوم لتكريم شهداء النقب، كما يتضمن المهرجان فقرات فنية وأدبية متنوعة تشمل أغاني وطنية وقصائد يلقيها عدد من الشعراء ، مشيرًا إلى تنفيذ مباراة كرة قدم بين فريقي نادي باريس وشباب المعلمين ضمن فعاليات الاحتفالية.

وكان كمين النقب الحدودي على طريق "الخارجة – باريس" بالوادي الجديد، قد تعرض لهجوم إرهابي يوم الإثنين 16 يناير الماضي، أسفر عن استشهاد 8 وإصابة 4 آخرين من رجال الشرطة فيما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسئوليتها عن الحادث ولم يعلن الأمن عن أي معلومات عن مرتكبي الواقعة.