بالصور.. "مصراوي" في منزل الأم المثالية المعيلة على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

"لم أدر بنفسي ودموعي تنهمر من عيناي من الفرحة وأنا باقول ألف حمد وشكر لك يارب بعدما دق جرس الهاتف"، تلك كانت كلمات منى يوسف على ندا، بعد حصولها على لقب الأم المثالية المعيلة على مستوى الجمهورية.

وعن رحلة كفاحها والتى بسببها حصلت على هذا اللقب، تقول منى: "توفى زوجى محمد على عبد الغفار عكا، في 28 أغسطس 2008 عن عمر يناهز 50 عامًا، وترك أحمد، والتوأمان عبد الله، وإيمان، وعاهدت نفسى على تحقيق رغبة والدهم بتعليمهم ليحصلوا على أعلى الشهادات، ورفضت الزواج بعد وفاته، وقررت الالتفات لتربية أبنائى، وانضمت لهم شقيقتى هالة بعد وفاة والدى".

وتشير "منى" إلى أنها تقدمت للشؤون الاجتماعية، لتحصل على مساعدة تعينها على تكاليف الحياة، بجانب ماكينة الخياطة التى كانت تعمل عليها، وبالصبر، لبى الله ندائها له حتى حصل أبناؤها أحمد على بكالوريوس هندسة، وعبد الله على بكلوريوس تربية رياضية، وأصبح غواصًا كبيرًا ولاعب كمال أجسام دولي، وتوأمه إيمان علي ليسانس آداب، ورابعهم شقيقتها هالة علي، بكالوريوس تربية، ويتبقى أن تزفها لمنزل زوجها المخطوبة له حاليًا كما تقول.

وكشفت "منى" أن يداية حصولها على هذا اللقب كان عن طريق موظفين من الشئون الاجتماعية عندما طلبا منها أوراق معينة، بغرض التقديم فى تلك المسابقة، ولم تتوقع حصولها على هذا اللقب، قدر توقعها بحصولها عليه على مستوى المحافظة، مؤكدة أنها تلقت التهاني من مكتب الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي.

في السياق ذاته، أكد حسن دربالة، أحد أهالى مدينة فوه، أن الفرحة عمت كل أرجاء مدينة فوه، فور إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، حصول "منى" على هذا اللقب، نظرًا لما يتضمن سجل كفاحها بالشرف والنزاهة، والالتزام، ما يؤكد أن المرأة المصرية تتحمل الصعاب، وتستطيع مواجهة المحن والأزمات بشتى صورهم في أي وقت وتحت أي ظروف.