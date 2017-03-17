تعرف على برنامج الفراعنة خلال معسكر مارس

التحرير

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كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، عن برنامج الفراعنة خلال معسكر مارس الذي ينطلق في الفترة من 22 لـ28.

قال المصدر لـ "التحرير"، إن المنتخب سيتدرب كل يوم في تمام السادسة مساءً على الملعب الرئيسي لبرج العرب، مع تقديم موعد المران الأخير قبل ودية توجو، نظرًا لتدرب توجو على الملعب الرئيسي في هذا اليوم.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن نادي فيبورج الدنماركي وافق على انضمام أمير عادل لاعب الفريق لصفوف الفراعنة في معسكر مارس.

وقال المصدر إن اللاعب سيصل يوم الثلاثاء المقبل للقاهرة استعدادًا للانتظام في معسكر المنتخب الذي ينطلق في الفترة من 22 لـ28 مارس الجاري.

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كما كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، أن سام مرسي لاعب ويجان الإنجليزي سيصل غدًا للقاهرة، من أجل الانتظام في معسكر الفراعنة.

قال المصدر لـ"التحرير"، إن اللاعب اتفق مع الجهاز الفني على الحضور مبكرًا لاستكمال إنهاء أوراقه بعد استخراج بطاقة رقم قومي له، حيث يتبقى استخراج جواز سفر وإعفاء نهائي من التجنيد.

ويلتقي منتخب مصر مع توجو وديًا يوم 28 مارس الجاري في ملعب برج العرب بالإسكندرية.