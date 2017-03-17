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هاني رمزي يخشى إجهاد منتخب المحليين

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هاني رمزي يخشى إجهاد منتخب المحليين هاني رمزي يخشى إجهاد منتخب المحليين

التحرير

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اتفق هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين مع الجهاز المعاون، على الاكتفاء بالتدريب فترة واحدة في معسكر مارس الذي ينطلق في الفترة من 22 لـ28.

ورفض الجهاز الفني تدريب اللاعبين على فترتين، خشية الإجهاد خاصة وأن بعضهم سيكون خاض مباريات في الدوري مع فريقه.

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من جانبه رفض علاء عبدالعزيز مدير العلاقات العامة في اتحاد الكرة، تولي منصب مدير الوطني للمحليين الفترة المقبلة.

وعرض هاني رمزي مدرب المنتخب على عبدالعزيز الأمر لكنه رفض، وأكد له أنه لم يعد في مرحلة سنية تسمح له ببذل الجهد الذي يتطلبه هذا المنصب، مفضلًا الاكتفاء بكونه مديرًا للعلاقات العامة، ونائبًا للمدير التنفيذي.

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التحرير

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