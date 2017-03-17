مصدر في الكاف يفجر مفاجأة عن مصير بث البطولات الأفريقية

التحرير

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أوضح مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن مصير بث بطولات أفريقيا للجماهير في الفترة المقبلة بعد سقوط عيسى حياتو في انتخابات رئاسة الكاف.

وفجر المصدر مفاجأة لـ "التحرير" قائلًا إن قنوات بي ان سبورت لم تقم بشراء بطولات الكاف بشكل حصري، وبإمكان الشركة أن تبيع البطولات لقناة أخرى، إذا قدمت عرضًا مناسبًا.

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وتابع بأن الشركة الراعية للكاف تقوم ببيع البطولات للقنوات بشكل يُقسم الدول إلى قطاعات، فمثلًا بي إن سبورت تمتلك حقوق بث مباريات بطولات شمال إفريقيا، وفي أمريكا الجنوبية هناك قنوات تشتري بطولات كوبا أمريكا وهكذا.