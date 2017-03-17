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بالصور.. فتح باب التصويت بالجمعية العمومية للأهلي

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بالصور.. فتح باب التصويت بالجمعية العمومية للأهلي بالصور.. فتح باب التصويت بالجمعية العمومية للأهلي

التحرير

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فتح النادي الأهلي، صباح اليوم، باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية، لبدأ فعاليات مناقشة جدول الأعمال، بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية، أو ألف عضو + 1 أيهما أقل.

وقام اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي، بتفقد السرادق الخاص بالجمعية، والاطمئنان على سير عملية تسجيل أعضاء النادي في كشوف الحضور، وتسلم تقرير ميزانية النادي التي سيجري التصويت عليها ضمن جدول أعمال الجمعية.

وفشل الاجتماع الأول للجمعية العمومية أمس الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان يتطلب حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور (50% + 1) من إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 138759 ألف عضو.

ولم يحضر عمومية اليوم الأول سوى 973 عضوًا منذ بدء فتح باب التسجيل حتى إغلاقه فى الثانية ظهرًا، وسيكتمل الاجتماع الثاني حال حضور 20% من إجمالى عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو 1000 ألف عضو أيهما أقل.

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التحرير

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