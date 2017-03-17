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لم يرض عن سرقته بالإكراه.. فأصيب بـ"رش خرطوش" في الوجه

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لم يرض عن سرقته بالإكراه.. فأصيب بـ"رش خرطوش" في الوجه لم يرض عن سرقته بالإكراه.. فأصيب بـ"رش خرطوش" في الوجه

مصراوي Masrawy

سرقته بالإكراه فأصيب رش خرطوش

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

أطلق عاملان الرصاص على صاحب محل علافة فى قرية ببنها، في أثناء محاولتهما سرقته بالإكراه، وعندما قاومهم أطلقوا عليه الرصاص وفرا هاربين.

تلقى العميد حسام الحسيني، مفتش مباحث القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول حاتم محسن عبد السميع، 30 سنة، صاحب محل علافة، مصابًا بـ"رش خرطوش" في الوجه.

بسؤال شقيق المجني عليه، ويدعى "هاشم"، 25 سنة، قال إنه في أثناء وجود شقيقه بالمحل خاصته فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجه نارية، قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه من فرد خرطوش كان بحوزتهما، ما أدى لإصابته.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عيد.ح.ا"، 30 سنة، عامل، و"إسلام.ح.م"، 26 سنة، عامل، وفي أحد الأكمنه تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة، إذ اتفقا على سرقة المجني عليه، في أثناء وجوده بالمحل الخاص به تحت تهديد السلاح، إلا أنه قاوم وحدث بينهم تشابك بالإيدي، ما أسفر عن إصابة صاحب محل العلافة.

نقلت الإسعاف المجني عليه إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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