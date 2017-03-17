مصرع وإصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بالصف

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 16 آخرون؛ إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الكريمات أعلى نفق الودي اتجاه بني سويف.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفٍ ومصابين بمركز الصف.

انتقل اللواء مصطفى عناني، مدير قطاع جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء سير سيارة "بيك أب" ماركة شيفرولية قيادة عرفة زكريا 30 عاما، فر هاربا، انفجر الإطار الخلفي الأيمن لها، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

وكشفت معاينة العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، أن الحادث أسفر عن مصرع عامل يدعى صبحي نصيف يوسف 46 عاما، وإصابة 16 آخرين بكسور وكدمات بالجسم، جميعهم عمال بناء من مركز أطفيح.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الصف وأطفيح المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.