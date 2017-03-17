اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات للتحالف العربي على "الحديدة"

عدن - (أ ش أ):

أفاد مصدر محلي يمني، اليوم الجمعة، بمقتل 15 عنصرا من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح في غارات للتحالف العربي على محافظة الحديدة.

ونقلت قناة ( العربية ) الإخبارية عن المصدر قوله : "نفذت طائرات التحالف نحو 70 غارة جوية على مواقع الحوثيين في مناطق الطور والحيمة والمجيليس التابعة لمديرية التحيتة، ومناطق الجاح والطائف والقويز في مديرية بيت الفقيه.

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع 15 حوثيًا وإصابة العشرات وتم نقل البعض منهم إلى مستشفيات مدينة الحديدة ، كما اسفرت الغارات عن تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة للميليشيات.

وفي تعز ، أفاد المصدر أيضا أن طائرات التحالف العربي والبوارج الحربية كثفت قصفها لمواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح في مناطق الساحل الغربي لليمن، واستهداف خلال الساعات الماضية بعشرات الغارات مواقع الميليشيات في مدينة البرح بمديرية مقبنة غرب تعز.

وأكد المصدر اندلاع اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع قرب معسكر خالد بن الوليد شرقي مديرية المخا الساحلية بتعز، مشيرا إلى أن الحوثيين فجروا عدة منازل وهجروا عشرات الأسر في مديرية الخوخة بالحديدة .